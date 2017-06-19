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Главная » Страна » Фото, видео Ан-132D поднялся в небо на выставке Ле Бурже
<span class="label red">Фото, видео</span> Ан-132D поднялся в небо на выставке Ле Бурже
Ан-132D / Фото: УНИАН

Фото, видео Ан-132D поднялся в небо на выставке Ле Бурже

Во Франции стартовала крупнейшая авиавыставка мира

19.06.17 383
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19 июня состоялось торжественное открытие 52-го аэрокосмического салона Paris Air Show–2017. В церемонии принимал участие президент Франции Эманнуэль Макрон.

На выставке также был представлен и новый украинский самолет Ан-132D. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Антонов" в Facebook

"В ходе летной программы Ан-132D выполнил зрелищный демонстрационный полет. Командир экипажа - пилот-испытатель 1 класса Виктор Гончаров", - говорится в сообщении.

Самолет посетили члены официальной украинской делегации: первый заместитель Секретаря СНБО Украины Олег Гладковский и министр обороны Украины Степан Полторак.

Напомним, новый украинский Ан-132D впервые поднялся в воздух 31 марта 2017 года. Это первый самолет в линейке "Антонова" без российских комплектующих.

Особенностью самолета является его приспособленность к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, высокогорных и неподготовленных аэродромах.

Грузоподъемность Ан-132D – 9,2 т, длина – 24,537 м, высота – 8,8 м, размах крыла – 29,2 м.

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