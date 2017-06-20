В зоне АТО ранено четверо украинских бойцов

В зоне АТО за прошедшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских военных вдоль всей линии соприкосновения.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Приморском направлении боевики открывали огонь 19 раз. В частности в районе Широкино, Водяного, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Березового и Марьинки террористы применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, зенитные установки и вооружения БТР. Также поблизости Павлополя боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм.

На Донецком направлении в южном пригороде Авдеевки террористы вели огонь из пехотного вооружения различных модификаций и с зенитной установки. Под вражеский огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали украинские позиции в районе Каменки, Зайцево и Новолуганского.

На Луганском направлении вблизи Крымского террористы применили минометы калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометы и стрелковое оружие. Под вражеские обстрелы также попали украинские позиции неподалеку Станицы Луганской, Новозвановки, Желтого, Айдара и Новоалександровки.

За прошедшие сутки четверо украинских военных получили ранения.

Напомним, 16 тысяч участников АТО нуждаются в лечении.