Киев, Баку, Варшава, Тбилиси и Тегеран готовят новый транспортный коридор

94% потока товаров будет транспортироваться через Индийский океан, Суэцкий канал и Средиземное море

Железные дороги Украины, Азербайджана, Грузии, Ирана и Польши планируют создать новый трансконтинентальный логистический продукт - транспортный коридор "Юг-Запад".

Об этом в своем Facebook написал глава Укрзализныци Войцех Балчун.

"Пять стран - Иран, Азербайджан, Грузия, Украина, Польша - создали коридор от стран Индийского океана, Персидского залива в Европу. Очень актуальный путь для Украины и наших партнеров. Годовой товарооборот с Индией, Пакистаном и странами Персидского залива составляет сейчас примерно 72 миллиона тонн, в том числе из европейских стран - более 25 млн тонн ", - написал он.

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По его словам, 94% этого потока транспортируется через Индийский океан, Суэцкий канал и Средиземное море.

"Основное преимущество коридора, над которым мы сейчас работаем в Баку, по сравнению с другими маршрутами, - это короткий транзитный путь и, как следствие, в 2-3 раза меньше времени, затраченного на перевозку. Около 12-15 дней против 30-40 дней морского пути ", - подчеркни Балчун.

Кроме того, этот маршрут короче более чем на 1000 километров другого сухопутного коридора через территорию России.

Напомним, Омелян категорически против продления контракта с Балчуном.