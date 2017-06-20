Мероприятие собрало участников и спикеров из 15 стран мира – Украины, Израиля, США, Швеции, Швейцарии, Польши и других. Более 500 представителей сферы, государственного аппарата, бизнеса и дипломатического корпуса обсудили актуальные вопросы по кибербезопасности. Предсказуемо, что одной из основных тем Global Cybersecurity Summit 2017 стал острый политический конфликт России и Украины.

Обсудить вопросы по национальной безопасности на GCS2017 решили Заместитель главы Администрации Президента по вопросам координации реформ, инноваций и управлением изменениями Дмитрий Шимкив, заместитель министра образования и науки Роман Греба и Председатель комитета информатизации и связи ВРУ Александр Данченко.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов не смог посетить событие лично, однако на Саммите зачитали его заявление, в котором Турчинов сделал акцент на хакерских атаках со стороны северного соседа:

«Украина как государство, имеющее уникальный опыт противостояния российской гибридной агрессии, также приобрела и опыт противодействия угрозам, распространяющимся из киберпространства. Речь идет о попытках вмешательства в выборы Президента Украины в 2014 году, об атаках на энергетический, финансовый секторы нашего государства, попытки вывести из строя системы транспортного комплекса. Фактически Украина стала полигоном для испытания новейших кибервооружений страны-агрессора».

Это мнение распределяет и зарубежный спикер Саммита – экс-заместитель госсекретаря США и бывший заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы Энтони Блинкен. В частности Блинкен отметил важность проведения Саммита для страны:

«Этот глобальный саммит по кибербезопасности очень важен. Это на самом деле глобальная проблема, которая касается многих стран, не только США, но и, например, Украины. Она стала, наверное, одной из первых стран-жертв хакерских атак на критические инфраструктурные объекты: энергетика, банковская система, больницы».

Соглашается с этим и Посол США в Украине Мари Йованович. Во время Саммита она рассказала, что в 2015 году Украинская энергетическая система первой в мире подверглась кибератакам. Мари выразила слова благодарности отечественным экспертам за то, что поделились опытом и помогли избежать подобного в США.

«Украинские специалисты вынесли из этого урок, и в декабре 2016 года Украинская энергосистема уже выдержала и успешно отразила кибератаку. Как мы знаем, подобным нападениям подвергались и Минобороны, Министерство транспорта. США выражают благодарность украинским экспертам за возможность обмена информацией по киберугрозам, которая помогла Америке защититься от аналогичных атак, направленных против государственных и правительственных учреждений».

И еще одной важной темой саммита стало взаимодействие частного бизнеса и государственных структур. Во время своего выступления на саммите об этом сказал Председатель комитета информатизации и связи ВРУ Александр Данченко:

«Главные вопросы всех европейских конференций в этом году – это кибербезопасность. Недавно я был в Таллинне на EuroDIG, где присутствовали Президенты Эстонии, Литвы, премьер-министр Норвегии и другие. И все говорят о том, что киберзащита – это вопрос номер один в обороне любого государства. К сожалению Украина стала жертвой гибридной войны и при этом в государстве нет ни одного закона о кибербезопасности. События двухлетней давности, когда Россия делала атаки на частные энергетические предприятия, показали насколько важно взаимодействие частных фирм и госаппарата в обмене опытом разработок и планирования кибернетической безопасности».

Поддерживает его и заместитель главы Администрации Президента по вопросам координации реформ, инноваций и управлением изменениями Дмитрий Шимкив:

«Вопрос национальной безопасности в Украине достаточно актуален. У нас должен существовать саморегулируемый аппарат, как в США. Когда частные компании объединяются с государством, делятся информацией об угрозах, которые возникают в частном секторе, и могут быть идентичными на государственном уровне».

Вопрос кибербезопасности остро стоит не только в Украине, но и в мире. Страны уделяют все больше внимания этой отрасли на государственном и частном уровнях – это работа не только хакеров и программистов, а и юристов, экономистов и дипломатов.

Интересные факты о кибербезопасности в Украине и мире:

42 украинских вуза готовят специалистов по кибербезопасности. Однако это больше минус, чем плюс, ведь специалитов выходит очень много и поэтому их труд не оценивают на должном уровне.

украинских вуза готовят специалистов по кибербезопасности. Однако это больше минус, чем плюс, ведь специалитов выходит очень много и поэтому их труд не оценивают на должном уровне. 100 тысяч украинцев работают на экспорт – занимаются вопросами кибербезопасности в других странах мира. Это третья позиция по экспорту такого рода услуг в мире.

работают на экспорт – занимаются вопросами кибербезопасности в других странах мира. Это третья позиция по экспорту такого рода услуг в мире. $3,2 млрд – на такую ​​сумму ежегодно экспортируют услуг по кибербезопасности украинские специалисты.

– на такую ​​сумму ежегодно экспортируют услуг по кибербезопасности украинские специалисты. $1 трлн – в ближайшие годы США планирует инвестировать в кибербезопасность.

* Саммит проводится при поддержке Министерства экономического развития и торговли Украины, комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи, Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения, Представительства Харьковской области в Вашингтоне. Организаторы – Международное агентство регионального развития Globee, LLC Mercury. Партнер по кибербезопасности – Symantec.

По завершению дискуссионных панелей, спикеры, представители крупного бизнеса и госслужащие продолжили неформальное общение на закрытом ужине на теплоходе «Серебряная волна», которую для них был устроен при поддержке JohnnieWalker, The Singleton of Dufftown, Latinium и Casillero del Diablo.

Запись Global Cybersecurity Summit 2017 без перевода: первый день и второй день

Запись Global Cybersecurity Summit 2017 с переводом: первый день и второй день