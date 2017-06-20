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Новости партнеров 24 июня будет установлен новый рекорд Украины

<span class="label">Новости партнеров</span> 24 июня будет установлен новый рекорд Украины

Самый большой самолет в мире Ан-225 «Мрия», 110 часов непрерывного пения, самый высокий человек на планете – и это далеко не все достижения Украины, которые удостоились чести попасть не только в национальную Книгу рекордов, но и в Книгу рекордов Гиннеса.

20.06.17 84
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Судя по всему, занять новую строчку в Книге рекордов готовится и организатор городского лета Sky Family Park, создав со своими партнерами самую большую кровать в Украине. Комиссия Книги рекордов подтвердила отсутствие подобного рекорда в Украине и мире. После его регистрации будут поданы документы в комиссию Книги рекордов Гиннеса. Определенно, 24 июня 2017 года нашу страну ожидает установление очередного рекорда. 

А в чем, собственно, рекорд? Да в том, что в жизнь воплотится то, о чем мы все так мечтали в детстве, - огромная кровать с кучей подушек, на которой можно делать все, что угодно!  

Кто из нас не любил в детстве устраивать бои подушками или прыгать на кровати, пытаясь достать до потолка?  И, наверняка, каждый из нас непременно слышал что-то вроде: «Не прыгай, растянешь сетку! Порвёшь подушку, сам будешь убирать! Ох, и получишь ты у меня!». Но обещаем, на нашем празднике вы этого не услышите! Верится с трудом? Тогда приходите и убедитесь в этом сами!  80 квадратных метров, сотня подушек и никаких мам, увещевающих, что этого делать нельзя!  Весь день, под музыку лучших ди-джеев радио Люкс FM, в единственном оазисе бетонных джунглей Киева, вы сможете оторваться по полной на самой большой кровати в Украине! 

 Посетителей уникального парка развлечений Sky Family Park ждет настолько насыщенная и увлекательная программа, что стоит отменить все планы на этот день: воркшопы и мастер-классы для взрослых и детей; невероятная и оригинальная фотозона; специально приглашенный  главный фотохроникер страны Geometria, а так же розыгрыш невероятного Samsung S8, от украинского месенджера First.

 Ну, а если проголодаетесь, широкий выбор фуд-кортов позволит утолить самый зверский аппетит! На протяжении всего дня в нашем уникальном парке развлечений вас будут ждать розыгрыши с призами, весёлые конкурсы, а также фото-зона с необычным панно. Хотите узнать, в чем его необычность? Приходите!

Кроме того, в этот день состоится вечеринка «Пляжный бум» от Люкс FM с масштабным концертом на большой сцене, в котором примут участие певица Мята, дуэт Bro и зажигательные Bubblegum. А хедлайнером вечера будет группа «Время и Стекло». Гости праздника получат массу незабываемых впечатлений, эмоций и неожиданных сюрпризов.
              

У нас будет не просто, а НЕРЕАЛЬНО весело, ведь развлечения – это суть нашей философии!

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