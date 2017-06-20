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Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку

Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку
Фото из открытых источников

Так она решила поддержать главу фракции "Самопомич" Олега Березюка

20.06.17 3879
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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид объявила голодовку.

Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады, сообщают украинские СМИ.

Таким образом, Оксана Сыроид решила поддержать главу фракции "Самопомич" Олега Березюка.

"Я присоединюсь к нему, я буду рядом с ним, я буду голодать…Это мой выбор как человека. Жителям Львова я советую объединить свои усилия и обратиться к Президенту с требованием уволить главу Львовской ОГА, который "выполнял и давал преступные указы, унижая достоинство львовян", - заявила она.

Напомним, Кабмин пообещал выделить Садовому 50 млн грн на утилизацию мусора.

 

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