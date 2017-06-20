Банду, торговавшую оружием из АТО, задержали в Киеве

В автомобиле задержанных при обыске изъяли 1 пистолет, 1 глушитель, 267 патронов и 1 гранату с запалом

В Оболонском районе столицы была задержана группа лиц, занимавшихся незаконным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны АТО.

Об этом в Facebook сообщает прокуратура Киева.

Во время оперативных мероприятий был задокументирован факт сбыта автомата АК-74 с глушителем за $1 500 и пистолета ПСМ за $900.

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В автомобиле задержанных при обыске изъяли 1 пистолет, 1 глушитель, 267 патронов и 1 гранату с запалом.

В отношении двух мужчин и одной женщины готовится сообщение о подозрении по ч.1 ст.263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, сбыт огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Устанавливается канал поступления оружия и другие лица, которые могут быть причастны к нелегальной продаже.

Напомним, Аваков назвал условие введения свободного обращения короткоствольного оружия.