Кабмин разработает законопроект о пенсиях для жителей Донбасса и Крыма

Петр Порошенко поручил Кабмину разработать законопроект о получении пенсии жителями отдельных районов Донбасса и аннексированного Крыма.

Об этом сообщает УНН.

"Рабочая группа уже создана в Кабинете министров на базе Министерства социальной политики", - сказала представитель президента в парламенте Ирина Луценко во время брифинга.

По ее словам, эта группа займется законом, который бы дал ответ, как будут начислять пенсии для людей, которые живут в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, как начислять и выплачивать пенсии для людей, проживающих в оккупированном Крыму, как будет начисляться им стаж, необходимый для того, чтобы выйти на пенсию и получать соответствующее пенсионное обеспечение.

Напомним, спецпенсии в Украине останутся.