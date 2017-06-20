В КГГА надеются, что ТЭЦ-6 восстановит свою работу до конца недели

Задолженность государства за льготы и субсидии, а также из-за разницы в тарифах составляет более половины долга Киевэнерго

Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев заявил, есть надежда, что до конца текущей недели будет восстановлена ​​полноценная работа ТЭЦ-6, и горячая вода вернется в жилые дома, учреждения социальной сферы Деснянского района, части Оболони, Подола и других районов.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы КГГА.

“Отключение таких мощностей, как ТЭЦ-6 не способствует повышению платежной дисциплины. Мы должны искать компромиссные пути решения проблемы без ущерба для жителей. Задолженность государства за льготы и субсидии, а также из-за разницы в тарифах составляет более половины долга Киевэнерго, - отметил Петр Пантелеев.

По его словам, уже до конца текущей недели ТЭЦ-6 может вернуться в штатный режим работы, что особенно необходимо для качественной подготовки столицы к зиме.

Пантелеев добавил, что из городского бюджета на подготовку к зиме выделено 300 млн грн. Более 40 млн из них будет потрачено на установку тепловых пунктов с погодным регулированием.

Напомним, отключение ТЭЦ-6 осуществлено дочерним предприятием НАК "Нафтогаз" Укртрансгаз в связи с задолженностью ПАО "Киевэнерго" за транспортировку природного газа.