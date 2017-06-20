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В Украине заработали образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина"
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В Украине заработали образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина"

Теперь абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вуз по упрощенной процедуре

20.06.17 67
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С сегодняшнего дня в Украине начали работу образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

Благодаря им любой поступающий из Крыма и неподконтрольной территории Донбасса может поступить в украинские вузы по упрощенной системе - без прохождения ВНО.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Центры "Донбасс-Украина" будут работать на базе перемещенных вузов, а также на базе университетов, расположенных на подконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. В перемещенных вузах для поступающих установлены фиксированные объемы государственного заказа для всех специальностей и образовательных уровней.

Чтобы скоординировать работу центров "Донбасс-Украина", а также провести консультации для работников "горячих линий" этих центров, с 19 по 23 июня в Донбассе с рабочей поездкой будет находиться заведующий сектором перемещенных высших учебных заведений департамента высшего образования МОН Светлана Кретович. Вместе с исполнительным директором Фонда "Открытая политика" Ириной Ждановой они посетят вузы, расположенные в городах Краматорске, Рубежном, Кременной и Северодонецке.

Центры "Крым-Украина" действуют на базе 12 вузов: Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Запорожский национальный университет, Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко, Национальный университет "Львовская политехника", Львовский учебно-научный институт ГВУЗ "Университет банковского дела", Херсонский государственный университет, Херсонский национальный технический университет, Херсонская государственная морская академия, Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского (Киев), Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет.

Кретович отметила, что недавно также был принят закон, в соответствии с которым для абитуриентов из Крыма вводятся квоты в объеме 1 тыс. мест государственного заказа на обучение в вузах на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

"На эти места крымчан также будут принимать по результатам вступительных испытаний, однако закон вступит в силу и начнет реально работать только в середине июля. Однако в это время в обычном режиме будут работать 12 образовательных центров "Крым-Украина". И когда состоятся предусмотренные законом изменения, это будут дополнительные вузы и дополнительные места к тем, которые уже есть сейчас", - сообщила Кретович.

Она добавила, что на сегодняшний день квота на места государственного заказа для абитуриентов из Крыма составляет 20% от общего объема госзаказа, а это более 800 мест.

Для поступления по упрощенной системе абитуриенту нужно приехать в образовательный центр, подать заявление и заполнить образовательную декларацию. После этого - пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам (украинский язык, история Украины) и сдать вступительный экзамен по одному предмету, определенному вузом, или пройти творческий конкурс. Также необходимо будет получить в школе, закрепленной за образовательным центром, временную справку, которую в течение 3 месяцев нужно заменить документом об образовании государственного образца.

Поступать через образовательные центры могут как лица, не имеющие украинского документа об образовании и сертификатов ВНО, так и те, кто имеет такой документ и сертификаты ВНО 2016 или 2017 года.

В среднем процедура поступления занимает 3-4 дня. В настоящее время поступающие обеспечиваются общежитием.

Образовательные центры будут работать до 30 сентября.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте МОН в разделе "Для жителей Донбасса и Крыма".

В МОН напомнили, что в прошлом году в течение вступительной кампании в центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" обратились более 3300 человек.

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