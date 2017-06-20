В Украине могут появиться американские войска

До конца года администрация Трампа примет решение о предоставлении оборонительного вооружения Украине

В случае подписания соглашения по безопасности между Украиной и США станет возможным размещение американских военных резервов на территории Украины.

Об этом заявил в прямом эфире ICTV председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает "Укринформ".



"Оно (соглашение о политике безопасности) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки. Оно выводит на новый уровень сотрудничество Украины и США", - сказал Парубий.

По его словам, практика подобных соглашений давно используется США: такие документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.

Кроме того, соглашение предоставляет прерогативное право на предоставление оборонного летального оружия.

Во время рабочего визита в США 12 - 16 июня Парубий предложил заключить двустороннее соглашение о политике безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Это соглашение, по его словам, не отрицает членства Украины в НАТО, а наоборот - будет способствовать ускорению обретения Украиной членства в Организации Североатлантического договора.

Ранее Парубий выразил надежду, что администрация США примет решение о предоставлении оборонительного оружия Украине до конца нынешнего года.