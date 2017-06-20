Мусорный абсурд: Березюк объявила голодовку, протестуя против Садового

Чиновница будет голодать, "пока мэр не начнет реальные действия" и пока ей хватит сил

Директор департамента внутренней и информационной политики Львовской областной государственной администрации Ольга Березюк объявила голодовку, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Березюк пошла на такой шаг в знак протеста против бездействия, по ее мнению, мэра Львова Андрея Садового в решении проблем с мусором в городе.

"Я требую от мэра прекратить популистские заявления и взяться за реальную работу", - сказал она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Львов просит признать себя зоной чрезвычайной экологической ситуации

По ее словам, городские власти должны сотрудничать с местными громадами для поиска земельного участка под новый полигон или комплекс по переработке отходов.

"Я буду голодать, пока мэр не начнет реальные действия и пока мне хватит сил", - подчеркнула чиновница.

Она сидит на переносном кресле возле главного входа в мэрию на площади Рынок во Львове. Рядом с ней на стене плакат "Я голодаю".

Напомним,19 июня народный депутат Олег Березюк объявил голодовку в знак поддержки жителей Львова во время кризиса с вывозом мусора из города. Вслед за ним голодовку объявила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.