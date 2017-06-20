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Главная » Страна » Новости партнеров 22 июня в Национальной оперетте – танцевальный спектакль о любви «Танго жизни»

Новости партнеров 22 июня в Национальной оперетте – танцевальный спектакль о любви «Танго жизни»

<span class="label">Новости партнеров</span> 22 июня в Национальной оперетте – танцевальный спектакль о любви «Танго жизни»

Когда встречаются два любящих сердца - слова не нужны. Время словно останавливается и замирает. Так будет и с главными героями «Танго жизни»…

20.06.17 23
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Танцевально-пластическое шоу «Танго жизни» - это необыкновенно красивая, чувственная и романтичная история Любви, написанная музыкой и танцем.

Это рассказ о том, как сложно в нашем мире найти и удержать свою Любовь. О создании себя как личности среди соблазнов, разврата и хаоса мегаполиса. О том, как важно надеяться, любить и верить, несмотря ни на что!

ОН - избалованный жизнью и вниманием женщин столичный мажор, у которого в жизни есть все и поэтому мало что радует, волнует и удивляет.

ОНА – скромная, целеустремленная, трудолюбивая девушка, приехавшая в столицу за образованием, работой…  а, может, и личным СЧАСТЬЕМ.  

Пока ОНА к чему-то лучшему в жизни стремится, ОН – напротив - стремительно падает вниз. В какой-то момент они встречаются. И эта встреча полностью меняет их жизнь.

ЕГО сердце переполняет глубокое чувство. Но в  таком «качестве» он  ей не нужен…

Мечтая о встрече с любимой, работая над собой, герой меняется. Он уже не замечает вокруг себя других женщин, обращаясь мысленно только к НЕЙ.

В канву сюжета органично вплетены самые разные стили танца. Это сценический бальный танец, контемпорари, деми-классика... Есть здесь квикстеп, бальное сценическое стилизованное танго, контемп, венский вальс, румба, самба, фокстрот, микс джайва, буги-вуги и др.

 

Последний раз в 82-ом театральном сезоне. Не пропустите! 

  • Либретто - Максим БУЛГАКОВ, Богдан СТРУТИНСКИЙ
  • Режиссер-постановщик – Богдан СТРУТИНСКИЙ
  • Автор идеи, хореограф-постановщик и исполнитель главной роли –  Максим БУЛГАКОВ 

Когда: 22 июня, четверг.

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская")

Начало в 19:00

Стоимость билетов: от 20 до 140 грн.

Купить билеты онлайн: http://operetta.com.ua/event/tango-zhittya/

https://www.youtube.com/watch?v=0ymVnsCWFRk  

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