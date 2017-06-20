В Минобороны пока не подтверждают, что полковник Нацгвардии попал в плен к сепаратистам

Спикер оборонного ведомства ограничился заявлением, что "один из военнослужащих считается пропавшим без вести"

Спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник не подтвердил информацию о том, что офицер Нацгвардии Александр Бойко попал в плен в Луганской области.

Об этом сообщает Укринформ.

Мотузяник отметил, что по сообщениям Нацгвардии, один из военнослужащих считается пропавшим без вести.

"Информация поступает довольно разная. Сейчас сведения относительно его нахождения в незаконном удержании у российско-террористических войск пока не подтверждаются", - сказал спикер Минобороны.

Напомним, офицер Национальной гвардии Украины, полковник Александр Бойко исчез в зоне проведения АТО. По неподтвержденным данным, его удерживает одно из подразделений сепаратистов.