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Новости компаний Школьных учителей меньше всего ценят в Киеве – исследование GfK

<span class="label">Новости компаний</span> Школьных учителей меньше всего ценят в Киеве – исследование GfK

Только 56% киевлян считают работу учителей важной. Тогда как на западе Украины это показатель превышает 80%, на востоке – 85%, на юге – 75%, в центре – 74%. Таковы результаты исследования GfK, которое было проведено по заказу общественной организации «Освіторія».

20.06.17 134
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Опрос показал, что уважение к учителю напрямую зависит от размеров населенного пункта. Так, в городах, где проживает от 51 до 100 тысяч человек, важной работу учителей назвали 92%, в то время как в городах с более чем полумиллионным населением — только 66%.



«В больших городах у людей больше социальных контактов, больше источников информации. Поэтому социальный статус учителя, как ключевого источника знаний о мире, снижается, — считает Сергей Горбачев, директор киевской СШ №148, член коллегии МОН. — С развитием новых возможностей, в частности, интернета, учителя теряют свою прежнюю роль. Для того чтобы найти новое почетное место в обществе, нужна не только мотивация изменяться, но и ресурсы — время, финансы, поддержка общества и государства. Все это накладывается на маленькие зарплаты, высокую ответственность и сложность работы».



Также исследование GfK показало, что в целом по стране женщины ценят учителей больше, чем мужчины — 78% против 72%. А люди пожилого возраста — больше, чем молодежь: 80% — в группе старше 60 лет, 74% — среди 30-39-летних и только 67% — среди молодежи 16-19 лет.



«Большинство учителей чувствуют, что общество недостаточно уважает их работу, — отмечает глава общественной организации «Освіторія» Зоя Литвин. — Исследование GfK доказывает, что они не ошибаются. Ситуацию нужно срочно менять, ведь от учителей зависит, насколько конкурентоспособными, уверенными, открытыми вырастут новые поколения. Чтобы показать украинцам, сколько в стране талантливых, преданных профессии, инновационных педагогов, мы проводим национальную премию Global Teacher Prize Ukraine с призовым фондом в 100 тысяч гривен и призываем номинировать учителей на ее получение. Кроме того, мы помогаем победителю подать документы на получение мировой награды Global Teacher Prize с призовым фондом 1 миллион долларов. Награду, которую часто называют «Нобелевской премией для учителей», основал арабский миллиардер Санни Варки в 2014 году как подтверждение важности роли учителя для развития человечества».

За несколько месяцев «Освіторія» уже получила более 6000 заявок. Номинировать своего любимого учителя или податься на премию самостоятельно можно на сайте globalteacherprize.org.ua. Заявки принимаются до 15 августа. Премия проходит при поддержке Министерства образования Украины.

Опрос был проведен методом личного интервью в рамках Омнибуса GfK Ukraine в мае 2017 года. Общая выборка опроса составляет 1000 респондентов в возрасте от 16 лет (в месяц). Выборка репрезентативна для населения Украины по возрасту, полу, региону и размеру населенного пункта. Максимальная погрешность — 3,1%.

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