Прощальный ужин. Почему украинцы умирают от болезни, которую научились лечить более 100 лет назад

В Украине — вспышка ботулизма. По данным Центра по контролю заболеваний Минздрава, с начала апреля этого года ботулизмом заболел 71 человек. Девять пациентов умерли. Ботулизм регистрировался в стране и ранее, однако в этом году есть две особенности: высокая смертность и заражение ботулотоксином через продукцию промышленного производства.

Первые случаи заболевания в этом году были зафиксированы в Киеве. На сегодняшний день в столице заболели четыре человека, один из них умер. Источник инфекции выявили довольно быстро: некое ООО из города Светловодск Кировоградской области. Его продукция — вяленая рыба реализовывалась в супермаркетах.

Затем ботулизм расширил географию до Херсонской, Винницкой, Сумской, Полтавской областей и Одессы. Лишь один из умерших пострадал из-за употребления мясной тушёнки домашнего приготовления. Остальные отравились вяленой рыбой, купленной в магазинах.

В Госпродпотребслужбе поступление в торговые сети опасной для жизни продукции объясняют мораторием Кабмина на проведение нефискальных проверок бизнеса. "Угрожающая тенденция к увеличению количества вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний может быть связана с ограничением контрольно-надзорных функций, в частности — мораторием на проведение мероприятий государственного надзора, который был введён в 2017 году, и уменьшением кратности проверок субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и реализацию пищевых продуктов", — утверждают в ведомстве. Плановые проверки производств, относящихся к высокой степени риска, могут проводиться не чаще одного раза в два года, средней степени риска — раз в три года, при этом Госпродпотребслужба обязана предупредить о проверке не позднее чем за 10 дней. А внеплановая проверка предприятия может быть проведена только по решению суда. "Учитывая такие особенности государственного контроля, некоторые предприниматели пользуются этими пробелами в законодательстве и несовершенством системы", — поясняют в ведомстве.

18 мая Верховная Рада сделала первый шаг к тому, чтобы дать Госпродпотребслужбе возможности реального контроля над производством продуктов питания, приняв Закон "О госконтроле безопасности и качества пищевых продуктов и кормов". Теперь дело за президентом — в службе ждут подписания документа Петром Порошенко.

И рыбку съесть, и в гроб не лечь

Для полной деактивации ботулотоксина требуется кипячение в течение 30 минут, а споры бактерий способны выживать в течение нескольких часов при 100ОС

Однако ужесточение контроля за пищевыми производствами — дело будущего. Пока же украинцы продолжают умирать от ботулизма. Заведующая первым инфекционным отделением Александровской клинической больницы Киева Татьяна Гайнутдинова рассказывает, что за прошлый год в её отделение поступило лишь двое больных ботулизмом. С начала этого года, а точнее за май и неполный июнь, — уже четверо. "В принципе, ботулизм был всегда. Это связано с национальными особенностями кухни. Маринованные помидоры, грибы, консервы домашнего приготовления очень распространены у нас. Плюс вяленая рыба, которая готовится непотрошёной", — поясняет врач.

Рыба опасна особенно. Дело в том, что клостридии — бактерии, продуцирующие ботулотоксин, который вызывает заболевание, — в том числе обитают в кишечнике. Но если кишки животных, используемые для приготовления колбас, как правило, проходят длительную термообработку (хотя и тут стоит знать, что для полной деактивации ботулотоксина требуется кипячение в течение 30 минут, а споры бактерий способны выживать в течение нескольких часов при 100ОС), то рыба вялится сырой. Соль для ботулизма не помеха: споры клостридий выдерживают концентрацию соли до 18%. Поэтому если рыба была инфицирована клостридиями, они переживут процесс приготовления. Оптимальные условия для развития бактерий — ограниченный доступ кислорода и температура 26–35ОС. То есть кишечник вяленой рыбы, которая хранится при комнатной температуре, — идеальное место. Впрочем, даже если бактерии погибли, выработанный ими токсин остаётся в продукте. Наиболее опасны ткани, прилегающие к кишечнику: бока и рёбра рыбы. Там концентрация ботулотоксина будет наибольшей. А вот, к примеру, в спинке токсина может и не быть. Потому иногда случается так, что люди ели одну и ту же рыбу, и в итоге один из едоков заболел, а другой нет.

По этой же причине проверки готовых продуктов на ботулизм могут оказаться неэффективными. В одной рыбине токсин может не обнаружиться, а в другой из той же партии — содержаться в высокой концентрации. Иное дело — стандарты производства. При их соблюдении развитие спор в продукции невозможно.

Спасение отравленных — дело рук самих отравленных

Ботулотоксин быстро всасывается в кровь, поэтому лечение нужно начать в течение первых двух суток после появления симптомов, чем раньше, тем лучше. Начало заболевания такое же, как при любой кишечной инфекции, — рвота и понос. Однако быстро начинают проявляться специфические симптомы — расстройство зрения, сильная сухость во рту, мышечная слабость. Токсин блокирует передачу нервного импульса мышцам, которые практически перестают слушаться. Возникают нарушения мимики лица, некоторые больные не могут самостоятельно держать голову. Но самое грозное осложнение — паралич дыхательного центра. Человек теряет способность дышать самостоятельно, что и становится причиной летального исхода.

Владимир Раевский — руководитель отделения инфекционной реанимации Александровской больницы. Случай смерти пациента от ботулизма произошёл во время его дежурства. Мужчина употреблял вяленую рыбу 24 мая, а 27 мая умер. "Его привезли из другой больницы, где врачи правильно диагностировали ботулизм, в крайне тяжёлом состоянии. Пациент уже не мог в полной мере обеспечивать себя кислородом, он был на аппарате искусственного дыхания. Заболевание развивалось стремительно", — рассказывает врач. Супруга умершего сообщила докторам, что рыба подозрительно пахла и другие члены семьи не стали её есть. А муж проявил упрямство... Как впоследствии оказалось, это стоило ему жизни.

Если на банке вздулась крышка, это может быть прямым признаком того, что в продукте есть клостридии, смертельная деятельность которых сопровождается газообразованием

Раевский рекомендует вообще отказаться от употребления столь любимой нашим народом таранки. И с осторожностью относиться к домашней консервации. Если на банке вздулась крышка, это может быть прямым признаком того, что в продукте есть клостридии, смертельная деятельность которых сопровождается газообразованием. Есть такую консервацию категорически нельзя.

Если же всё-таки после употребления украинской "рыбы фугу" возникли симптомы отравления, нужно срочно обращаться к врачам. "В первую очередь необходимо освободить желудочно-кишечный тракт от остающегося там токсина — для этого проводится промывание. Второй этап лечения — это введение противоботулинистической сыворотки", — рассказывает завотделением. Сыворотка — это концентрированные лошадиные антитела против ботулотоксина. Попадая в кровь, они связывают яд, то есть после своевременного введения сыворотки шансов выжить у отравленного пациента гораздо больше.

Как будто Пастера и не было

И здесь начинается самое интересное: сыворотка против ботулизма официально не поставляется в страну с 2014 года. Ранее в Украину официально завозилась сыворотка российского производителя "Микроген". Но ещё в 2013-м с поставками российских сывороток и вакцин возникли проблемы. Наша страна, гармонизируя фармацевтическое законодательство с нормами ЕС, ввела обязательное требование: все производители лекарств и иммунобиологических препаратов должны пройти международный аудит на соответствие стандарту надлежащей производственной практики (Good manufacturing practics, GMP). Российские производители аудит на соответствие GMP пройти не могли, так как использовали собственные стандарты качества для фармпродукции, отличающиеся от глобальных. С 2014 года поставки сывороток производства РФ в Украину прекратились.

Как поясняют в Минздраве, действие сертификата госрегистрации "Сыворотки против ботулизма типов А, В и Е" закончилось в 2014-м, и до сих пор новых заявок на регистрацию препарата не поступало. "Минздрав неоднократно обращался к потенциальным заявителям и производителям данных препаратов относительно инициирования государственной регистрации препаратов на территории Украины. Однако согласно действующему законодательству ни министерство, ни структурные подразделения не могут закупать эти лекарственные средства, пока они не будут зарегистрированы", — говорится в заявлении Минздрава.

Единственным легальным путём решения проблемы в ведомстве называют поставку сыворотки через международные организации, к которым Минздрав уже обратился с просьбой предоставить гуманитарную помощь. Однако сроки возможных поставок не называются.

Инфекционисты рассказывают, что в большинстве случаев родственникам удаётся достать сыворотку окольными путями — препарат заказывают через интернет, просят прислать родственников или друзей из России или Польши. Стоимость одной дозы российской сыворотки на чёрном рынке — 2,6 тыс. грн. Для лечения может понадобиться три и более доз.

Стоимость одной дозы российской сыворотки на чёрном рынке — 2,6 тыс. грн. Для лечения может понадобиться три и более доз

Однако возникает ряд неоднозначных моментов. Во-первых, временной фактор: пока сыворотку доставят, оптимальное время для начала лечения может быть упущено. Во-вторых, препарат должен храниться при температуре не выше 25 градусов. Это не слишком строгий температурный режим, но, тем не менее, нет гарантии, что за время доставки "на перекладных" он не будет нарушен. И, наконец, в-третьих: вкалывая незарегистрированный препарат, врач берёт на себя ответственность за результат его воздействия. Потому больных или их родственников, как правило, просят подписать документ о том, что они осведомлены об отсутствии регистрации сыворотки, но настаивают на её введении.

"Юридически врач может отказаться использовать незарегистрированный препарат. Но, конечно, мы принимаем решение по жизненным показаниям. И именно доктор попадает в уязвимое положение", — отмечает Гайнутдинова. Иногда за разрешением на использование препарата обращаются в городской департамент здравоохранения. Но дело в том, что большинство больных поступает в выходные, когда департамент не работает. И тогда решение принимает врач.

Аналогичная ситуация с сыворотками против других опасных заболеваний — дифтерии и столбняка. "За последние годы у нас не было взрослых больных дифтерией. Но если люди не будут прививаться, они, безусловно, появятся. То же самое касается столбняка. Не будет сывороток — люди, и особенно дети до года, будут умирать", — считает Гайнутдинова.

Одним словом, пока Владимир Гройсман борется с коррупцией и переформатирует контролирующие органы, а Ульяна Супрун занята масштабными реформами, украинцы продолжают умирать от вызванных бактериальными токсинами болезней, способ лечения которых при помощи сывороток ещё в XIX веке изобрёл Луи Пастер.