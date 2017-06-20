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Машинисты поездов объявили "итальянскую забастовку" в Кременчуге

Машинисты поездов объявили "итальянскую забастовку" в Кременчуге

Они требуют поднять зарплату на 100%

20.06.17 846
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Машинисты локомотивного депо станции "Кременчуг" Полтавской области объявили так называемую "итальянскую забастовку".

Об этом сообщили в свободном профсоюзе станции "Кременчуг".

Согласно сообщению, сегодня в 5 утра профсоюз вместе с машинистами в локомотивном депо начали забастовку. Протест проходит в поддержку бессрочной акции пикетирования Свободного профсоюза железнодорожников Украины, которая до сих пор продолжается под стенами админздания "Укрзализныци".

Главное требование участников акции - поднятие зарплаты железнодорожникам на 100%. Протест проходит в форме так называемой "обструкции" или "итальянской забастовки", заключающейся в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил - ни на шаг не отступая от них и не выходя за их пределы.

По мнению его организаторов, такой метод забастовочной борьбы весьма эффективен, так как "работать строго по инструкциям практически невозможно, и, вкупе с бюрократическим характером должностных инструкций и невозможностью учесть в них все нюансы производственной деятельности, такая форма протеста приводит к существенному спаду производительности и, соответственно, к крупным убыткам для предприятия".

При этом, отмечают они, с "итальянской забастовкой трудно бороться с помощью антизабастовочных законов, а привлечь к ответственности инициаторов практически невозможно, поскольку формально они действуют в строгом соответствии с Трудовым кодексом Украины".

"В настоящее время ни один вывозной локомотив не уехал из депо "Кременчуг" и не получится, пока вопрос не будет решен. С утра 6 электровозов не выехали из депо. Тут находится начальник локомотивного депо Юрий Дон, но он с нами не общается", - сообщили участники акции.

Несмотря на "итальянскую забастовку", пассажирские поезда из Кременчуга пока отправляются по расписанию.

"Пока задержки поездов не было, хотя предпосылки к этому есть. Если что - на замену кременчугским локомотивам, которые не выпускают из депо, приедут локомотивы с другой станции",- сказали в руководстве станции "Кременчуг".

А вот проводники пригородных поездов обеспокоены. Им рассказали об "итальянской забастовке" и предупредили, что будут сообщать все новости дополнительно.

"Не хотим, чтобы пассажиры сели в вагон, а нам не дали локомотива, и люди от жары умирали",- сказала одна из проводниц.

Напомним, это уже не первый протест кременчугских железнодорожников. В конце марта свободные профсоюзы машинистов локомотивного депо "Кременчуг" проводили подобную забастовку, в которой приняли участие полторы сотни железнодорожников.

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