Киевсовет поддержал прекращение соглашения с Киевэнерго

Киевский городской совет решил прекратить действие соглашение между Киевской горгосадминистрацией (КГГА) и энергоснабжающей компанией "Киевэнерго" о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса столицы от 27 сентября 2001 года, предварительно продлив его на четыре месяца – до окончания предстоящего отопительного сезона 26 апреля 2018 года.

"Мы, наконец, должны приступить к выполнению намеченного плана по завершению сделки с "Киевэнерго" и возвращению имущества городской общине. Дальнейшее промедление в принятии этого решения точно не в пользу Киева, киевской общины - тогда будем иметь дополнительные технические и финансовые риски", цитируется в сообщении Киевсовета заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Он уточнил, что решение предусматривает инвентаризацию имущества с последующим возвращением его общине.

"Речь не просто о возвращении имущества общине, а возвращении его в надлежащем состоянии. Ведь это две огромные ТЭЦ, более 3000 тепловых пунктов, 2600 км сетей, 200 котельных, а также мусоросжигательный завод "Энергия", – пояснил П.Пантелеев.

По его словам, возвращаемый комплекс состоит из 90 тыс. объектов различных по функциональному назначению и техническому состоянию.

Решение Киевсовета, которое поддержали 62 депутата при необходимом минимуме в 61, также поручает КГГА определить коммунальное предприятие и закрепить за ним на праве хозяйственного ведения коммунальное имущество, находящееся во владении и пользовании "Киевэнерго", после прекращения соглашения.

Напомним, проблема отсутствия горячей воды в Киеве решается на уровне городских властей.