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Главная » Страна » САП: Депутаты Розенблат и Поляков готовили изменения в законы "под заказ"
САП: Депутаты Розенблат и Поляков готовили изменения в законы "под заказ"
Борислав Розенблат / Фото: 112 Украина

САП: Депутаты Розенблат и Поляков готовили изменения в законы "под заказ"

Парламентариев просят лишить неприкосновенности

20.06.17 86
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Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила ходатайство о снятии неприкосновенности с народных депутатов Бориса Розенблата (БПП) и Максима Полякова (Народный фронт).

Об этом заявил на брифинге во вторник директор НАБУ Артем Сытник, передает LB.ua.

"Представления на снятие иммунитета с народных депутатов Розенблата и Полякова направлены генеральному прокурору. Надеюсь, что генеральный прокурор оперативно отреагирует на эти письма и направит представления в парламент, потому что у нас не так много времени - эта неделя и еще одна пленарная неделя", - заявил он.

Глава САП Назар Холодницкий в свою очередь рассказал о том, что инкриминируется депутатам.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП в течение продолжительного времени ведут досудебное расследование в уголовном производстве, связанном с незаконной добычей янтаря. Во время следствия было установлено, что два народных депутата с целью получения неправомерной выгоды от представителя компании-нерезидента ("Фуджейра" из ОАЭ), которая заинтересована в добыче янтаря в Украине, воспользовались правом законодательной инициативы с целью протащить через парламент ряд законопроектов, которые должны улучшить условия хозяйственной деятельности для компании-заказчика", - заявил Холодницкий.

По его словам, посредником для выхода на депутатов стал глава секретариата межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль" Вадим Руденко.

"Поляков и Розенблат внесли правки в законопроекты. Это были правки об уменьшении рентной платы за добычу янтаря с 25% до 5%, освобождении от налогообложения до 2020 года предприятий, которые завозят технику для добычи янтаря, также были некоторые изменения об оплате труда. За эти изменения была получена неправомерная выгода в размере $15 тыс.", - заявил прокурор.

Руденко привлек в схему еще одного человека - помощника депутата от Радикальной партии, юриста ОО "Системные решения".

"Он предложил представителю иностранной компании услуги и получил $11 тыс., необходимых для продвижения и принятия законодательных изменений", - рассказал Холодницкий.

Второй эпизод этого дела касается только Розенблата. Прокурор утверждает, что депутат решил заняться добычей янтаря и потребовал от компании организовать совместный бизнес.

"Янтарь, по задумке, должен был вывозиться по заниженной цене, а часть прибыли должна была выводиться на счета компании, которая находится в Соединенных Штатах Америки. По настоятельству Розенблата ее совладельцем стала его родная сестра. При реализации этой схемы и произошло вчерашнее задержание", - сообщил Холодницкий.

Общая сумма взяток по этому эпизоду -$ 285 тыс. Операция длилась почти год.

По состоянию на 20 июня были задержаны шесть человек: трое помощников народных депутатов, один охранник и два представителя одной из антикоррупционных организаций. Им предъявлено подозрение по ст.368 (получение взятки) и ст.369-2 (злоупотребление влиянием).

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