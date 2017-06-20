САП направила в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с Довгого

Депутат фигурирует в деле о незаконном выделении земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал и направил на подпись генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с внефракционного депутата Олеся Довгого. Об этом он сказал на брифинге, передает 112 Украина.

"Вчера подписал представление о снятии неприкосновенности (с Олеся Довгого, - ред.), поскольку мы считаем, что доказательств, собранных для объявления подозрения, достаточно для внесения указанного представления… Вчера представление было направлено генпрокурору", - сообщил глава САП.

Холодницкий уточнил, что правоохранители расследуют уголовное производство, открытое по факту незаконного выделения земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.

Напомним, что в 2007 году Киевсовет принял скандальное решение о ликвидации заказника "Жуков остров", его площадь урезали с 1630 га до 196 гектаров. Изъятые таким образом земли успешно раздавались под застройку.

Довгий в то время был секретарем Киевсовета.