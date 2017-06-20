Выплаты военным и пограничникам в зоне АТО уравняли

Пограничники станут получать больше, чем до сих пор

В Украине ликвидировали диспропорцию в выплатах за участие в контртеррористической операции между военнослужащими Вооруженных сил и Государственной пограничной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Приказом Министерства внутренних дел были внесены изменения к Инструкции о порядке и размерах выплаты вознаграждения военнослужащим Госпогранслужбы за непосредственное участие в военных конфликтах или антитеррористической операции, других мероприятиях в условиях особого периода. Документ предусматривает увеличение действующих размеров вознаграждения начиная с 1 апреля этого года.

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"Теперь пограничники, которые находятся на линии боевого соприкосновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона, будут получать до 7500 грн, а в других местах дислокации в пределах определенного района военного конфликта - до 3500 грн.

Как отметили в ГПСУ, для реализации норм приказа администрация ведомства уже профинансировала органы охраны государственной границы Восточного регионального управления для выполнения доплаты вознаграждения за апрель и май 2017 года.

Сейчас причитающиеся суммы вознаграждения военнослужащим уже выплачены, добавили в Госпогранслужбе.