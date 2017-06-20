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Профильный комитет Рады поддержал отставку Кутового

Профильный комитет Рады поддержал отставку Кутового
Тарас Кутовой / Фото: YouTube

Министр аграрной политики написал соответствующее заявление еще 23 мая

20.06.17 111
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Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений поддержал отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, передает Украинская правда.

Соответствующее решение поддержали 19 депутатов, двое воздержались и один выступил против.

Напомним, 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал его в Верховную Раду

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