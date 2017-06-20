Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Супрун пока не видит оснований для введения во Львове ЧП из-за мусора

Супрун пока не видит оснований для введения во Львове ЧП из-за мусора

Супрун пока не видит оснований для введения во Львове ЧП из-за мусора
Ульяна Супрун / Фото: 112.ua

Существует риск вспышки инфекционных заболеваний, если проблему с вывозом отходов не решат в ближайшее время

20.06.17 139
100

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пока не видит оснований для введения во Львове чрезвычайной ситуации в связи с экологической проблемой утилизации твердых бытовых отходов. Об этом она заявила на брифинге во вторник во Львове, передает Интерфакс-Украина.

"Как видим, город не завален мусором. Если мы вместе поработаем, то нам не нужно будет вводить чрезвычайную ситуацию, поскольку это очень большая нагрузка для всех людей. Мы хотели бы решить эту проблему отдельно. Но в то же время увидим, как быстро мы сможем ее решить. Если понадобится, то будет (введена чрезвычайная ситуация, – ред.)... Сейчас я не вижу оснований для чрезвычайной ситуации", - заявила Супрун.

В то же время она заявила, что лабораторные исследования грунта указывают на очень высокий уровень концентрации бактерий возле мусорных баков в городе, что может спровоцировать вспышки инфекционных заболеваний, если отходы не убрать как можно скорее.

"Мы сделали анализы почвы возле контейнерных площадок, и есть очень высокий уровень бактерий, т.е. есть опасность, что из-за них могут возникнуть и распространиться заболевания", - подчеркнула Супрун.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый объявил о решении городской комиссии, которая обратилась к правительству, чтобы объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с утилизацией мусора.

Коллапс системы утилизации мусора во Львове произошел после инцидента на свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района Львовской области, где произошел пожар. 30 мая 2016 года на свалке произошло обрушение мусора. Под завалами погибли трое пожарных и один коммунальщик.

На данный момент во Львове скопилось 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Мусорный абсурд: Березюк объявила голодовку, протестуя против СадовогоЗамглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовкуКабмин пообещал выделить Садовому 50 млн грн на утилизацию мусора

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 5316
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 1091
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 13052
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2390
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2432
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2302
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1447
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1710
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 2723
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1797
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 7165 / 10747
  2. Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку 4300 / 4611
  3. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 3645 / 4040
  4. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 2724 / 3049
  5. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 2683 / 2993
  6. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 2627 / 2816
  7. Впервые в истории футбола судья отменил гол после видеоповтора 2327 / 2641
  8. Под Администрацией президента произошли стычки батальона "Айдар" с правоохранителями 2228 / 2417
  9. Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого 1859 / 2006
  10. "Нехай щастить!" Визовый режим с РФ в вопросах и ответах 1798 / 1938
  1. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 50 / 3049
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 34 / 10747
  3. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 21 / 2993
  4. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 15 / 4040
  5. Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку 12 / 4611
  6. Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого 12 / 2006
  7. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 10 / 2816
  8. "Нехай щастить!" Визовый режим с РФ в вопросах и ответах 10 / 1938
  9. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 9 / 10666
  10. Из перечня книг, обязательных для прочтения в школе, убрали повесть Довженко "Украина в огне" 6 / 993
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.