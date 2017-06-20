Супрун пока не видит оснований для введения во Львове ЧП из-за мусора

Существует риск вспышки инфекционных заболеваний, если проблему с вывозом отходов не решат в ближайшее время

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пока не видит оснований для введения во Львове чрезвычайной ситуации в связи с экологической проблемой утилизации твердых бытовых отходов. Об этом она заявила на брифинге во вторник во Львове, передает Интерфакс-Украина.

"Как видим, город не завален мусором. Если мы вместе поработаем, то нам не нужно будет вводить чрезвычайную ситуацию, поскольку это очень большая нагрузка для всех людей. Мы хотели бы решить эту проблему отдельно. Но в то же время увидим, как быстро мы сможем ее решить. Если понадобится, то будет (введена чрезвычайная ситуация, – ред.)... Сейчас я не вижу оснований для чрезвычайной ситуации", - заявила Супрун.

В то же время она заявила, что лабораторные исследования грунта указывают на очень высокий уровень концентрации бактерий возле мусорных баков в городе, что может спровоцировать вспышки инфекционных заболеваний, если отходы не убрать как можно скорее.

"Мы сделали анализы почвы возле контейнерных площадок, и есть очень высокий уровень бактерий, т.е. есть опасность, что из-за них могут возникнуть и распространиться заболевания", - подчеркнула Супрун.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый объявил о решении городской комиссии, которая обратилась к правительству, чтобы объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с утилизацией мусора.

Коллапс системы утилизации мусора во Львове произошел после инцидента на свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района Львовской области, где произошел пожар. 30 мая 2016 года на свалке произошло обрушение мусора. Под завалами погибли трое пожарных и один коммунальщик.

На данный момент во Львове скопилось 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти.