В Roshen заявили о полном прекращении работы в России

Липецкая кондитерская фабрика, склад готовой продукции и торговый дом Roshen полностью остановили свою деятельность в России. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Согласно сообщению, процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики проходил в три этапа.

"В апреле были законсервированы все производственные линии на Липецкой кондитерской фабрике, в мае - системы холодо- и теплоснабжения, а в июне - блок очистных сооружений, котельные и водозаборы", - отметили в Roshen.

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Напомним, 20 января украинская кондитерская корпорация Roshen объявила об остановке производственной деятельности своей фабрики в Липецке (РФ) по политико-экономическим причинам. Пресс-служба компании напомнила, что продажа российской фабрики невозможна из-за ареста имущества, наложенной следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела.

Корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Кременчугская и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод "Рошен", две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики, Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).