Нафтогаз: Стокгольмский арбитраж отложит вынесение решения по транзитному спору с Газпромом

Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма планирует немного отложить решение по транзитному спору российского Газпрома и Нафтогаза Украины. Об этом в интервью Юридической газете рассказал директор по юридическим вопросам украинской компании Ярослав Теклюк, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"Это дело сейчас также находится на финальном этапе. В конце прошлого года прошли устные слушания, и теперь суд готовит решение. Оно должно быть вынесено до конца июня, однако в ходе телефонной конференции с нашим советником трибунал сообщил, что он планирует обратиться в секретариат Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма с просьбой о переносе конечной даты вынесения окончательного решения. На какое время сказать трудно, но думаю, это будет несколько месяцев", - отметил он.

Напомним, Нафтогаз судится с российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

31 мая трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма полностью удовлетворил иск Нафтогаза Украины по делу против Газпрома относительно принципа take or pay ("бери или плати") в контракте на поставку газа в Украину от 2009 года.

Вынесение решения по транзитному спору ожидалось в июне.