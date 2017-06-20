СБУ рассказала, как годами завышались цены на электроэнергию

Служба безопасности Украины совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выявили и пресекли случаи неэффективного использования средств, которые были заложены в тарифе на электроэнергию и должны были быть использованы энергокомпаниями для проведения модернизации своих теплоэлектростанций.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила на своей станице в Facebook.

"Сотрудники СБУ совместно с НКРЭКУ прекратили механизм неэффективного использования средств энергогенерирующими компаниями, что, в частности, вело к искусственному росту тарифов для конечных потребителей", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что в течение нескольких лет в тарифах закладывались расходы компаний на реконструкцию и модернизацию энергоблоков ТЭС, но, проверив как выполняются эти инвестиционные обязательства, правоохранители установили невыполнение значительных объемов задекларированных работ большинством игроков рынка.

"В результате, постоянно снижалась эффективность работы ТЭС, что давало менеджменту основания лоббировать необоснованное повышение тарифов", - заявили в пресс-службе.

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СБУ также зафиксировала факты предоставления некоторыми компаниями документации о якобы выполненной модернизации на объектах, находящихся на временно оккупированных территориях.

"Сейчас спецслужба проверяет информацию о возможном использовании этих денег на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков", - говорится в сообщении.

СБУ проинформировала НКРЭКУ о выявленных фактах невыполнения работ по модернизации электростанций. По результатам соответствующей проверки Нацкомиссия приняла решение о необходимости возвращении теплогенерирующими компаниями средств на общую сумму 2,9 млрд грн.

Напомним, за период с 21 по 28 февраля 2017 года, по сравнению с 21-29 февраля 2016 года, средний тариф на электроэнергию, которая производится на ТЭС путем сжигания угля, мазута или природного газа и отпускается в объединенную энергосистему, вырос в 2 раза и достиг рекордного

Тепловая генерация в Украине представлена тремя основными компаниями: частными ДТЭК, акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов, и "Донбассэнерго", а также государственной "Центрэнерго".

