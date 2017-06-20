На улице Крещатик, 40 в центре Киева горит здание бывшего центрального гастронома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С огнем борются 22 единицы техники и 100 человек личного состава.
"Сейчас продолжается тушение. С целью предотвращения распространения огня на расположенные рядом жилые дома, спасатели подали на тушение лафетные стволы. Задействованы также 7 звеньев газодымозащитной службы и 2 автолестницы", - говорится в сообщении.
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Уточнение площади пожара осложняется расположенным на фасаде баннером. Ориентировочная площадь пожара составляет до 1000 кв. м.