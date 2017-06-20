В штабе АТО сообщают о стабилизации ситуации на фронте

Боевики сегодня нарушали режим прекращения огня только восемь раз

Оперативная обстановка в районе проведения АТО, по сравнению с предыдущими днями, существенно стабилизировалась. С начала суток боевики только 8 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины. При этом не зафиксировано ни одного факта использования запрещенного Минского соглашениями артиллерийского вооружения. В результате боевых действий ни один украинский боец сегодня не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Приморское направление. На этом участке линии соприкосновения противник 5 раз открывал огонь по опорным пунктам сил АТО. В частности, из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по нашим воинам, которые держат оборону возле Павлополя и Новомихайловка, а из крупнокалиберных пулеметов - в районе Марьинки и Талаковки.

Луганское направление. Все три вражеских обстрела на этой части фронта еще до рассвета состоялись неподалеку от Новоалександровки. Там боевики использовали крупнокалиберные пулеметы и зенитную установку.

На донецком направлении случаев нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.