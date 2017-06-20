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Трамп о встрече с Порошенко: было очень хорошее обсуждение
Фото: president.gov.ua

Трамп о встрече с Порошенко: было очень хорошее обсуждение

Американский президент заявил о значительном прогрессе в переговорах

20.06.17 96
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины в Белом доме в Вашингтоне, которая транслировалась на телеканале NBC News, передает УНИАН.

Президент США подчеркнул, что для него большая честь принимать президента Украины Петра Порошенко. Он сказал, что Америка активно вовлечена в дела, которые касаются Украины.

"Это большая честь быть с президентом Украины Порошенко. Это тот регион, к которому мы все активно вовлечены. И вы видели это, и все читают об этом. У нас было очень, очень хорошее обсуждение. И обсуждения продолжатся в течение дня. И я думаю, что достигнут значительный прогресс. Это большая честь - принимать Вас, господин президент. Спасибо", - заявил Трамп.

При этом американские СМИ пишут, что встреча президентов была непродолжительной, передает Европейская правда.

"Президент Петр Порошенко остановился во вторник для короткой фотосъемки с Трампом после встреч с вице-президентом Майком Пенсом и командой национальной безопасности", - говорится в сообщении Associated Press.

Напомним, Петр Порошенко прибывает с рабочим визитом в США. У президента Украины еще запланированы встречи в Госдепе, Пентагоне, министерстве торговли США.

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