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Главная » Страна » Садовой подумывает об эвакуации детей из Львова

Садовой подумывает об эвакуации детей из Львова

Садовой подумывает об эвакуации детей из Львова
Фото: УНИАН

В городе существует риск вспышки инфекционных заболеваний из-за накопившегося мусора

20.06.17 69
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Мэр Львова Андрей Садовый не исключает эвакуации из города детей из-за высокого риска вспышки инфекционных заболеваний в связи с накопившимся в городе мусором. Об этом он заявил журналистам на брифинге, передает Укринформ.

"Сегодня мы стоим перед острой опасностью инфекционных заражений, поэтому должны предусматривать возможность эвакуации из города детей. Возможно, в лагеря, в другие страны", - заявил Садовый.

По его словам, сообщение об опасности вспышки в городе инфекционных заболеваний будут направлены в международные организации и посольства.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый объявил о решении городской комиссии, которая обратилась к правительству, чтобы объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с утилизацией мусора.

Коллапс системы утилизации мусора во Львове произошел после инцидента на свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района Львовской области, где произошел пожар. 30 мая 2016 года на свалке произошло обрушение мусора. Под завалами погибли трое пожарных и один коммунальщик.

На данный момент во Львове скопилось 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти.

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