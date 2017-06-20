Садовой подумывает об эвакуации детей из Львова

Мэр Львова Андрей Садовый не исключает эвакуации из города детей из-за высокого риска вспышки инфекционных заболеваний в связи с накопившимся в городе мусором. Об этом он заявил журналистам на брифинге, передает Укринформ.

"Сегодня мы стоим перед острой опасностью инфекционных заражений, поэтому должны предусматривать возможность эвакуации из города детей. Возможно, в лагеря, в другие страны", - заявил Садовый.

По его словам, сообщение об опасности вспышки в городе инфекционных заболеваний будут направлены в международные организации и посольства.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый объявил о решении городской комиссии, которая обратилась к правительству, чтобы объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с утилизацией мусора.

Коллапс системы утилизации мусора во Львове произошел после инцидента на свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района Львовской области, где произошел пожар. 30 мая 2016 года на свалке произошло обрушение мусора. Под завалами погибли трое пожарных и один коммунальщик.

На данный момент во Львове скопилось 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти.