В Евросоюзе раскритиковали Луценко за промедление с реформами

В Консультативной миссии Евросоюза (КМЕС) раскритиковали руководство Генпрокуратуры Украины за промедление в реформировании ведомства.

Об этом заявил глава миссии Кястутис Ланчинскас, передает Европейская правда со ссылкой на EUObserver.

В частности, Ланчинскас считате, что генеральный прокурор Юрий Луценко оказался "больше заинтересован в охоте на представителей прежнего режима, чем в реформировании прокуратуры".

Он добавил, что до конца текущего года ГПУ намерена уменьшить количество сотрудников прокуратуры с 18 тыс. до 10 тыс., но до сих пор не известно механизма сокращения штата.

Беспокойство миссии вызывает то, что генпрокурор распустил департамент, занимавшийся реформированием ведомства. Это подразделение отвечало также за сотрудничество с КМЕС. В миссии "до сих пор ждут объяснения этого шага", говорит Ланчинскас.

Консультативная миссия Европейского союза также призывает и к реформе Службы безопасности Украины.

Концепция такой реформы была разработана консультативной группой под руководством Офиса связи НАТО и КМЕС и одобрена самой СБУ.

"Концепция реформы, если она будет корректно внедрена, поможет СБУ достичь своей цели стать чисто органом по сбору разведывательных данных, что будет соответствовать полномочиям разведывательных органов стран-членов НАТО ... Это предусматривает передачу компетенции правоохранительных и следственных органов другим органам власти", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС напомнили о важности создания в Украине антикоррупционного суда

КМЕС призывает украинские власти утвердить и ввести указанную реформу.