Пожар на Крещатике потушили

Спасатели ликвидировали пожар в здании бывшего Центрального гастронома в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Пожар в здании бывшего Центрального гастронома по адресу Крещатик, 40/1 в Киеве ликвидирован в 21:04. Площадь пожара уточняется. Ориентировочная площадь составляет до 1000 кв. м", - говорится в сообщении.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 2017 году в пожарах погибли почти 900 украинцев
К тушению были привлечены 22 единицы техники и 100 человек личного состава.
В результате пожара никто не пострадал.