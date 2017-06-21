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Гриневич хочет использовать LEGO в новой начальной школе

Гриневич хочет использовать LEGO в новой начальной школе
Лилия Гриневич / Фото: УНИАН

Новые методики обучения планируют опробовать уже в будущем учебном году

21.06.17 18
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Методики обучения LEGO планируют интегрировать в программы новой начальной школы в 2017-2018 учебном году. Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи министра образования и науки Лилии Гириневич с представителями ООО "ЛЕГО Украина" и ООО "ПРОЛЕГО".

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"В реформировании школы мы делаем акцент на деятельностном обучении, обучении, которое воспитывает любознательность. Сейчас мы думаем над тем, как разнообразить программы и поддержать учителя соответствующими учебными пособиями. И в этом LEGO мог бы быть нашим партнером", — отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Сотрудничество может проводиться по двум направлениям - переобучение учителей и изменение учебной среды.

"Мы сейчас готовим новую образовательную среду в начальной школе, и рабочая группа как раз сможет определить, можно ли будет там применять разработки LEGO, как они впишутся в этот процесс. Кроме того, для нас очень важно обучение учителей, потому что любые новые методики и оборудования без соответствующей подготовки педагогов не работают", — пояснила Гриневич.

Рабочая группа рассмотрит два возможных уровня интеграции методик LEGO в начальной школе: включение их в обязательную программу или использование во внеклассной работе.

Также во время встречи обсудили вопросы внедрения в школах "Робототехники" в качестве факультативного курса и развития сотрудничества LEGO с детской инженерной академией.

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