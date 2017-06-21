С начала 2014 года портфель группы Всемирного банка в Украине увеличился в 3 раза

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко поблагодарил собеседника за постоянную поддержку Украины. С начала 2014 года произошло увеличение портфеля группы Всемирного банка в Украине в 3 раза, или почти на 4,425 млрд долларов США.

Основное увеличение произошло за счет проектов бюджетной поддержки на сумму 2,25 млрд долларов США. Новых инвестиционных проектов начато на сумму около 2,6 млрд долларов США.

Глава государства проинформировал о проводимых в Украине реформах и их первых результатах, а также о достижении макроэкономической стабильности и обнадеживающий тренд роста экономики.

Напомним, Порошенко после США полетит в Брюссель.