В Киеве продается Президент-Отель

Фонд государственного имущества Украины объявил продажу государственного пакета акций частного акционерного общества "Президент-Отель".
К продаже предлагается 100% уставного капитала общества, говорится в сообщении Фонда госимущества.
Начальная цена продажи пакета акций составляет 323 млн 142 тыс. грн.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война хостелам, мир отелям. Как украинские законотворцы могут распугать иностранных туристов
Среди условий продажи: сохранение основных видов деятельности в течение не менее пяти лет, недопущение увольнения работников в течение 6 месяцев со дня перехода права собственности.
Конечный срок приема заявок на участие в аукционе - 19 июля 2017.