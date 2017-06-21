В Минобороны прокомментировали нападение на наблюдателей ОБСЕ в оккупированной Ясиноватой

Спикер штаба АТО Антон Миронович рассказал подробности нападения боевиков на наблюдателей ОБСЕ в оккупированной Ясиноватой Донецкой области.

В эфире телеканала 112 Украина он сообщил, что двое боевиков в масках подошли к наблюдателям, пытались препятствовать работе или вообще сделать, чтобы наблюдатели уехали с места выполнения своих задач. Они направляли оружие, стреляли в воздух.

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По словам Мироновича, в Ясиноватой наблюдатели выполняли свои непосредственные обязанности по мониторингу ситуации на том участке линии разграничения относительно прекращения огня.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории подконтрольной "ДНР" Ясиноватой двое боевиков обстреляли патруль ОБСЕ, после чего атаковали машины наблюдателей.