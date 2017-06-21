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Новости компаний Участники благотворительного забега в Одессе помогут приобрести спортивный протез для ветерана АТО

<span class="label">Новости компаний</span> Участники благотворительного забега в Одессе помогут приобрести спортивный протез для ветерана АТО

25 июня в рамках второго международного полумарафона ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017 состоится благотворительный забег “Переможці” на дистанции 2 км. Цель забега - собрать необходимую сумму средств на покупку спортивного протеза голени для одессита Николая Полторака -  ветерана АТО с ампутацией. Каждый, кто зарегистрируется на забег, поможет осуществить мечту Николая, ведь часть суммы от стартовых взносов будет направлена ​​на реализацию благотворительной инициативы.

21.06.17 52
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Во время боевых операций Николай Полторак был ранен; он потерял ногу. После реабилитации герой не сдался и даже основал собственное дело. Развивает экологическое хозяйство - пермакультуры.

А еще Николай мечтает вернуться в спорт - полноценно бегать и тренироваться. Для того, чтобы реализовать мечту героя, протезисты подобрали для него специальный беговой протез голени с легкой дугой, что позволяет быстро преодолевать как короткие, так и длинные дистанции.

Стоимость протеза - 135 тыс. 767 гривен. Его установят протезисты из одесского Центра протезно-ортопедической помощи "Теллус".

"Участвую в проекте "Переможці" для того, чтобы такие ребята, как я не комплексовали, а уверенно шли вперед. Возможность заниматься спортом - важная часть пути возвращения к полноценной мирной жизни", - отметил Николай Полторак.

В канун забега в Одессе прошла зарядка в поддержку героя с будущими участниками старта, среди которых - Соломия Витвицкая и ее муж Влад Кочатков, генеральный продюсер Ukrainian Fashion Week Владимир Нечипорук, дизайнеры София Русинович и Елена Даць, одесские студенты-волонтеры, активисты и друзья проекта на колясках - Елена Молдованова и Валентина Хоружая. Зарегистрироваться на благотворительный забег "Переможці" можно на официальном сайте ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017 - odesahalfmarathon.org

Забег посвящен одноименному мультимедийному проекту ТСН (телеканал “1+1”). Куратор проекта - ведущая Соломия Витвицкая. Напоминаем, забег "Переможці” проходит в каждом мероприятии беговой лиги Run Ukraine Running League 2017. Календарь событий:  

  • 9 апреля - Nova Poshta Kyiv Half Marathon (состоялось);
  • 28 мая - Interpipe Dnipro Half Marathon (состоялось);
  • 25 июня - Odesa Half Marathon;
  • 8 октября - Wizz Air Kyiv City Marathon;
  • 29 октября - Grand Prix Lviv Half Marathon.
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