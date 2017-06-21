В центре Киева произошел грандиозный пожар.
Ранее в сгоревшем здании размещался Центральный гастроном, в настоящее время в доме находятся магазины и кафе, в том числе знаменитая "Киевская перепичка".
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На прилегающей территории произошло сильное задымление. В связи с пожаром были временно перекрыты ул. Крещатик и Хмельницкого.
Ориентировочная площадь возгорания составляла около 1000 кв. м.
Напомним, в Одессе произошел взрыв в здании Министерства обороны.