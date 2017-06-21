В этом году в зоне АТО погибли 100 военнослужащих, - Полторак

"Вооруженные силы сегодня находятся в полной готовности к тому, что ситуация может измениться. Мы адекватно отвечаем тем угрозам, которые есть. Сегодня у нас есть определенное количество людей, 34 тыс. в зоне проведения АТО, выполняющие боевые задачи, у нас есть резервы в учебных центрах, где проходит восстановление наших бригад, происходит их подготовка", - цитирует "112 Украина" министра обороны Степана Полторака.

Он также подчеркнул, что в боях на востоке Украины в этом году погибли 100 человек.

Напомним, в Минобороны прокомментировали нападение на наблюдателей ОБСЕ в оккупированной Ясиноватой.