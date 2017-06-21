Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В этом году в зоне АТО погибли 100 военнослужащих, - Полторак
Ситуация в Донбассе

В этом году в зоне АТО погибли 100 военнослужащих, - Полторак

В этом году в зоне АТО погибли 100 военнослужащих, - Полторак
Степан Полторак / Фото: УНИАН

Всего в зоне АТО находятся 34 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины

21.06.17 29
000

В зоне АТО находятся 34 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины, в этом году погибли сто военнослужащих.

"Вооруженные силы сегодня находятся в полной готовности к тому, что ситуация может измениться. Мы адекватно отвечаем тем угрозам, которые есть. Сегодня у нас есть определенное количество людей, 34 тыс. в зоне проведения АТО, выполняющие боевые задачи, у нас есть резервы в учебных центрах, где проходит восстановление наших бригад, происходит их подготовка", - цитирует "112 Украина" министра обороны Степана Полторака.

Он также подчеркнул, что в боях на востоке Украины в этом году погибли 100 человек.

Напомним, в Минобороны прокомментировали нападение на наблюдателей ОБСЕ в оккупированной Ясиноватой.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Минобороны прокомментировали нападение на наблюдателей ОБСЕ в оккупированной ЯсиноватойВ АТО ранен один украинский боецСМИ обнародовали концепцию законопроекта о реинтеграции Донбасса

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 5571
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 1487
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 13409
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2520
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2506
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2363
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1491
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1763
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 2876
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1838
  1. Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку 4558 / 4853
  2. Ашан купил Караван 3669 / 4084
  3. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 3103 / 3819
  4. Крепкий пацан. Как мэр Днепра пытается следовать заветам Лёни Космоса 2895 / 3214
  5. Освобождение от иллюзий. Как Украина будет реинтегрировать Донбасс 2330 / 2646
  6. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 2141 / 3734
  7. Крупнейшая в истории утечка информации произошла в США 1866 / 2083
  8. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 1752 / 1991
  9. В Киеве продается Президент-Отель 1707 / 1888
  10. Трамп ненадолго присоединится к Порошенко, - Белый дом 1566 / 1672
  1. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 49 / 3734
  2. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 29 / 3819
  3. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 13 / 1487
  4. Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку 13 / 4853
  5. Крепкий пацан. Как мэр Днепра пытается следовать заветам Лёни Космоса 13 / 3214
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 12 / 11007
  7. Деньги на восстановление инфраструктуры Донбасса выводились "налево" через конвертцентр 10 / 1220
  8. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 10 / 1991
  9. Ашан купил Караван 8 / 4084
  10. В Евросоюзе раскритиковали Луценко за промедление с реформами 5 / 1608
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.