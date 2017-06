Трамп на встрече с Порошенко неправильно назвал Украину, - СМИ

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Белом доме допустил лингвистическую ошибку, употребив слово "Украина" с определенным артиклем "the" (the Ukraine).

Об этом пишет The Washington Post, передают украинские СМИ.

Так, во время встречи Трамп опрометчиво сказал: "Это большая честь быть вместе с президентом Украины, в которою мы все были очень вовлечены" ("It's a great honor to be with President Poroshenko of the Ukraine", - досл.).

Как отмечают журналисты издания, использование артикля "the" с названием Украины является проблемой уже несколько лет. Она раздражает украинцев из-за геополитических последствий.

Автор статьи утверждает, что подобная ошибка вызывает столь негативную реакцию у украинцев, так как определенный артикль в сочетании с этим топонимом является отсылкой к старославянскому слову "окраина". Поэтому "the Ukraine" из уст Трампа, по-видимому, подразумевает то, что об Украине стоит говорить лишь в связи с ее соседом - Россией, и означает сомнения в ее суверенности, предполагает газета.

Некоторые страны включают определенные артикли в свои официальные имена и названия. Обычно это касается названий географических объектов или политических организаций.

Однако использование "the Ukraine" в английском языке было достаточно распространенным в течении десятилетий. В связи с чем даже после обретения независимости и распада СССР стране приходилось четко указывать отсутствие "the" в названиях большинства новостных публикаций.

Почему артикль так привязался к англоязычному названию Украины, трудно сказать. Причина, возможно, кроется в истории страны, пишет автор статьи.

"В период 1919-1991 Украина была частью СССР и носила название the Ukrainian Soviet Socialist Republic в английском языке. Возможно, это и послужило причиной привязки артикля к названию страны. Альтернативной версией может быть этимология слова Украина", - отмечается в статье.

Автор статьи также напомнил, что предыдущие лидеры США также совершали подобную ошибку, в том числе Барак Обама до 2014 года.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью доволен переговорами с высшим руководством США.