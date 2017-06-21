Кабмин хочет перераспределить 24 млрд грн на дороги, субвенции и безопасность

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде распределить сверхплановые 24 млрд грн доходов, направив основную их часть – более 14 млрд грн – на субсидии гражданам по итогам верификации прошедшего отопительного сезона.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Имеем дополнительные средства от перевыполнения бюджета за счет детенизации и роста экономики – 24 млрд грн. Мы направляем эти средства на необходимые нужды", – сказал он, представляя проект правок в закон о госбюджете-2017.

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Премьер добавил, что еще 800 млн грн предлагается направить для начала реконструкции автодороги Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса-Николаев.

Помимо этого, 200 млн грн намечено выделить на продление программы бесплатных лекарств и для возможного расширения перечня лекарств, предоставляемых хроническим больным, а 400 млн грн – на увеличение медицинских субвенций на местах, добавил Гройсман.

По его словам, дополнительно 500 млн грн предлагается выделить на Академию медицинских наук, 60 млн грн – на приобретение ангиографа.

100 млн грн предполагается добавить Фонду энергоэффективности, увеличив его финансирование в этом году до 800 млн грн. Также предусмотрено финансирование отдельных расходов Минобороны и Министерства внутренних дел.

Напомним, Кабмин впервые утвердил бюджетную резолюцию на три года вперед.