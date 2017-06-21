Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера

На неконтролируемых Киевом территориях Донецкой и Луганской областей находятся более 40 тысяч пророссийских боевиков вместе с кадровыми военными РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории временно оккупированного Донбасса находятся более 40 тыс. боевиков и военнослужащих регулярных войск РФ.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в Вашингтон, передают мировые СМИ.

"У нас очень хорошая координация, обмен разведданными с НАТО, США и нашими европейскими партнерами. Сегодня у нас 3 тысячи регулярных российских войск на моей территории, плюс - управляемые Россией боевики, всех вместе – более 40 тысяч", - заявил президент.

По его словам, в оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера.

Напомним, во время встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом стороны обсуждали урегулирование ситуации в Донбассе.