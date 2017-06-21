19 сентября 2017 года в рамках седьмого медиафорума KYIV MEDIA WEEK в пятый раз состоится KYIV CoProduction Meetings – площадка №1 на территории СНГ для представления и продвижения телевизионных проектов различных форматов (от шоу до сериалов), открытых для совместного производства, а также платформа для стимулирования развития копродукции в нашем регионе, позволяющая филммейкерам найти партнеров, познакомиться с успешными международными продюсерами и их кейсами, принять участие в перспективных международных проектах.

За четыре года работы платформы организаторы получили заявки проектов от продюсеров из Украины, России, Беларуси, Казахстана, Армении, Грузии, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Хорватии, Сербии, Италии, Германии, Великобритании, США, Бразилии, Южноафриканской Республики, Кении, Сингапура, Малайзии.

В каталог KYIV CoProduction Meetings традиционно войдут около 40 проектов, 9 из которых будут представлены экспертам и аудитории на питчинг-сессии, ежегодно являющейся важной частью мероприятия. Для оценки и отбора проектов организаторы приглашают международных экспертов, которые входят в состав жюри. Представители каждого проекта, отобранного на питчинг, получат отзывы жюри о проекте, рекомендации по питчингу, советы по дальнейшему развитию. В предыдущие годы членами жюри выступали: Питер Карлтон (Warp Films, Великобритания), Ольга Захарова (Медиа Группа Украина, Украина), Марта Хабиор (No Sugar Films, Польша), Аксель Арно (SVT, Швеция), Никола Зюдерлунд (Sparks Eccho Group, Швеция), Фредерик Питтор Д’Авескерк (Baradal, Франция) и другие.

Среди проектов, участвовавших в питчинге KYIV CoProduction Meetings 2016 стоит отметить совместный словацко-украинский проект «Межа»; проект полнометражного фильма «Танк» украинской компании Noosphere Films, ставший победителем питчинга в рамках Berlinale Co-Production Market в Берлине; анимационный проект «Мавка. Лесная песня», который украинская FILM.UA Group представила в этом году на кинорынке в Каннах, а также истерн, драмеди «Ворошиловрград» (Украина) и документальный проект «Свадебный тур» (Польша). Однако победителем прошлого года стал проект 8-серийного исторического детектива с элементами мистики «Лемберг», который представляли Олеся Лукьяненко и Елена Малкова из Украины.

Напомним, что в прошлом году партнер форума телеканал «Украина» в рамках партнерской программы «TVій Серіал» предоставил победителю KYIV CoProduction Meetings 2016 особый приз - билет в Париж и проживание для участия в международном фестивале Series Mania, который проходил в апреле 2017 года. Кроме того, на телеканале «Украина» вышли ряд сюжетов о победителе, проекте и его поездке на фестиваль Series Mania.

Что ожидает победителя 2017 года и, кто выступит партнером форума KYIV CoProduction Meetings 2017? Вскоре будет объявлено на официальном сайте KYIV MEDIA WEEK.

Не упустите возможность вовремя подать заявку. Дедлайн подачи – 11 августа 2017.

К участию приглашаются независимые продюсеры, представители продакшн компаний, производственных подразделений телеканалов, члены профессиональных ассоциаций, студии и инвесторы из стран СНГ, Восточной и Западной Европы, и других регионов мира, которые:

Намерены представить ТВ проекты для копродукции (часть из представленных проектов будет отобрана на питчинг). Заявка на участие и аппликационная форма заполняются на странице регистрации участника KMW. Срок подачи Проектов – до 11 августа 2017

Готовы выступить в качестве сопродюсеров для создания ТВ проектов. На странице регистрации участника KMW необходимо предоставить краткую информацию о том, какого рода проекты вас интересуют, их формат, жанр, возможная аудитория, количество эпизодов и пр. Срок подачи заявки – до 11 августа 2017

Преимущество при отборе на питчинг будут иметь проекты с потенциалом международной копродукции.

Продюсерам, подавшим проекты на участие в KIEV CoProduction Meetings, предоставляется возможность провести личные встречи с представителями крупнейших украинских вещателей, независимых киностудий и продакшнов, включая СТБ, ТРК «Украина», «1+1», Friends Production, «Студия Квартал 95», FILM.UA, «Стар Медиа» и др.

Программа и подробные условия участия в KIEV CoProduction Meetings вы найдете здесь

Откройте новые возможности для Ваших проектов. Регистрируйтесь и присоединяйтесь к KIEV CoProduction Meetings 2017, который состоится 19 сентября 2017 года в Hyatt Regency Kyiv. Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK 2017 состоится в Киеве с 18 по 22 сентября.

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