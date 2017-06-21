Американским СМИ пришлось переписать новости после визита Порошенко к Трампу

Информационное агентство Associated Press, которое сообщило, что Петр Порошенко встретился с Дональдом Трампом "ради фотосъемки", изменило текст и заголовок новости.

Новости с критической оценкой были отредактированы через несколько часов после публикации, пишет "Европейская Правда".

Сразу после переговоров президентов агентство опубликовало новость с заголовком "Trump meets Poroshenko for brief "drop-in" visit" ("Трамп встречается с Порошенко в формате короткой встречи "drop-in"), републикацию которой сделали большинство политических изданий США.

"Президент Петр Порошенко остановился во вторник для короткой фотосъемки с Трампом после встреч с вице-президентом Майком Пенсом и командой национальной безопасности", - пишет агентство в начальной версии новости. Однако через некоторое время заголовок и текст новости были изменены. Обновленная версия вышла под заголовком "Трамп встречается с Порошенко на фоне расследования по России".

Из текста сообщения исчезло упоминание о "встрече для фото". Теперь агентство сообщает: "Встреча с президентом Украины Петром Порошенко была изначально описана в Белом доме как короткий "drop-in". Но оба президента позировали для фотографий в Овальном кабинете и коротко высказали свои ремарки после более широких встреч Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом и руководящими советниками по национальной безопасности".

Стоит отметить, что сообщение Associated Press о "встрече для фото" распространили целый ряд национальных и региональных американских СМИ, однако вслед за агентством все они обновили текст новости.

Однако в кэше поисковых систем до сих пор присутствуют фрагменты новости AP в старой редакции.

