Законопроекты по пенсионной реформе направлены в парламент

Кабинет Министров одобрил проекты законов, касающиеся пенсионной реформы и направил их на рассмотрение в ВР.
Данное решение было принято на заседании правительства, которое транслировали ряд украинских СМИ.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, проекты законов по пенсионной реформе направлялись на рассмотрение Нацсовета реформ, а позже были получены с рекомендациями. "Мы предлагаем принять эти законопроекты и передать в Верховную Раду ", - сказал он.
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После обсуждения члены Кабмина одобрили четыре законопроекта и направили на рассмотрение в Верховную Раду.
Напомним, это законопроекты: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по повышению пенсий", изменения в Таможенный кодекс относительно пенсионного обеспечения, изменения в Налоговый кодекс в вопросах пенсионного обеспечения и "О внесении изменений в бюджетный кодекс по повышению пенсий".