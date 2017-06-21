Законопроекты по пенсионной реформе направлены в парламент

Данное решение было принято на заседании правительства, которое транслировали ряд украинских СМИ.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, проекты законов по пенсионной реформе направлялись на рассмотрение Нацсовета реформ, а позже были получены с рекомендациями. "Мы предлагаем принять эти законопроекты и передать в Верховную Раду ", - сказал он.

После обсуждения члены Кабмина одобрили четыре законопроекта и направили на рассмотрение в Верховную Раду.

Напомним, это законопроекты: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по повышению пенсий", изменения в Таможенный кодекс относительно пенсионного обеспечения, изменения в Налоговый кодекс в вопросах пенсионного обеспечения и "О внесении изменений в бюджетный кодекс по повышению пенсий".