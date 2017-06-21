Порошенко: Трамп не похож на человека, имеющего "особые отношения" с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что президент США Дональд Трамп не похож на человека, который имеет "особые отношения" с Россией.

Об этом Порошенко заявил в интервью американскому телеканалу Fox News в рамках рабочего визита в США, передают мировые СМИ.

"Мы убеждены, что Россия должна вывести свои войска с нашей территории, должна вывести артиллерию, танки и все остальное", - сказал Порошенко.

По его словам, в случае, если этого не произойдет, санкции должны быть продлены.

"Этот месседж мы услышали от президента Трампа, от вице-президента Пенса... Санкции будут действовать до полного выполнения Минских соглашений", - отметил президент.

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"Он (Трамп – ред.) не похож на человека, который имеет такие особые отношения (с Россией – ред.), несомненно... По моему личному ощущению, он является прекрасным лидером, он имеет большую харизму, обладает большой политической волей и является сильным другом Украины, кто поможет мне принести мир в мою страну. Это очень важно", - сказал Порошенко.

По его словам, в Белом доме состоялись очень эффективные переговоры, касающиеся оборонительного вооружения.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью доволен переговорами с высшим руководством США.