В Конгрессе США заявили, что усиление антироссийских санкций нарушает американскую конституцию

Законопроект о новых санкциях в отношении России и Ирана нарушает положения американской конституции.

В связи с этим рассмотрение документа в палате представителей Конгресса США сопровождается значительными процедурными сложностями, пишут мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Так, законопроект нарушает конституционную норму, согласно которой только палата представителей Конгресса может вносить и принимать законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства.

При этом сторонник санкций против России конгрессмен Элиот Энгл заявил, что эту законодательную проблему можно легко убрать, а говорят о ней лишь затем, чтобы затормозить принятие законопроекта.

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"Это не что иное как тактика задержки, и общественность не должна быть одурачена сложной парламентской процедурой", - заявил он.

Республиканцы настаивают на том, что это была процедурная, а не политическая ситуация.

Напомним, в Палате представителей США отложили голосование по новым санкциям против РФ. Демократы обеспокоены тем, что отправка законопроекта о санкциях в комитет даст администрации Трампу возможность его смягчить.

