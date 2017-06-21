Пожар на Крещатике мог быть намеренным, - народный депутат

По предварительным выводам, причина пожара в Киеве на Крещатике, 40/1, – халатность строителей.

Об этом сообщил советник мэра Киева, народный депутат Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook в среду, 21 июня.

"Свидетели подтверждают, что на крыше велись работы по укладке рубероида, из-за чего действительно возможно возникновение пожара", – написал он.

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Белоцерковец также добавил, что по его личному мнению, от пожара может выиграть собственник здания. А значит, поджог, теоретически, мог быть намеренным. "Мотивация возможного поджога кроется в увеличении коммерческих площадей здания", – написал депутат.

Он предположил, что собственник из-за пожара может попробовать снять со здания статус памятника архитектуры на основании экспертизы о невозможности восстановления объекта. А после этого начать реконструкцию со значительным увеличением площадей.

Напомним, информация о пожаре на Крещатике поступила около 17.00 накануне, 20 июня. В 19.11 огонь удалось локализовать, а в 21.04 – полностью ликвидировать.