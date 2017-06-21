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Главная » Страна » ГПУ просит Раду лишить неприкосновенности "радикала" Лозового

ГПУ просит Раду лишить неприкосновенности "радикала" Лозового

ГПУ просит Раду лишить неприкосновенности "радикала" Лозового
Андрей Лозовой / Фото из открытых источников

Депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,8 млн грн

21.06.17 316
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Генеральная прокуратура обратилась в Верховную Раду с просьбой разрешить привлечнь к уголовной ответственности депутата из фракции Радикальной партии Андрея Лозового. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду для рассмотрения представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Лозового", - написала она.

Генпрокуратура подозревает парламентария в преднамеренном уклонении от уплаты налогов на сумму в 1 млн 846 тыс. грн.

Напомним, 21 июня глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал и направил на подпись генпрокурору Юрию Луценко представления на снятие неприкосновенности с внефракционного депутата Олеся Довгого, а также с депутатов Борислава Розенблата (БПП) и Максима Полякова (Народный фронт).

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