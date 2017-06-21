Укразализныця: Контракт с Балчуном продлен автоматически

Еще на два года

Контракт с председателем правления Укрзализныци Войцехом Балчуном автоматически продлен до 9 июня 2019 года. Об этом сообщил директор компании по правовым вопросам Андрей Омельченко, передает пресс-служба Укрзализныци.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством председатель правления Укрзализныци назначается на должность сроком на 3 года и освобождается исключительно Кабинетом министров.

При этом, согласно части 1 ст. 39-1 КЗоТ Украины, если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок.

В компании утверждают, что указанная законодательная норма также подтверждается судебной практикой.

"Поэтому, поскольку после окончания 5 июня 2017 года срока контракта с председателем правления ОАО" Укрзализныця "от 06 июня 2016 трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения (Кабинет министров не принимал никаких решений по этому поводу), действие контракта с председателем правления ПАО "Укрзализныця" Балчуном, с учетом положений части 1 ст. 39-1 и части 2 ст. 23 КЗоТ, формально считается продленным до 5 июня 2019 ", - заявил Омельченко.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно высказывался против продления контракта с Войцехом Балчуном.